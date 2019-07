Polresta Bandar Lampung Terapkan Sistem FIFO dalam Pembuatan SIM 

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Sholichin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Polresta Bandar Lampung melaunching sistem antrean First In First Out (FIFO) dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Selain itu juga dalam Peresmian Gedung Baru Pelayanan SIM, ditingkatkan juga beberapa layanan

di antaranya disediakan ruang Ibu dan Anak Nursey (ruang menyusui dan tempat bermain), fasilitas charger.

Kegiatan Peresmian Gedung Baru Pelayanan SIM Polresta Bandar Lampung dan launching sistem antrean First In First Out (FIFO) dihadiri langsung Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Wirdo Nefisco, Kasat Lantas AKP Reza Khomeini dan jajarannya.

Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Wirdo Nefisco seusai melakukan peninjauan menuturkan

Satpas 2526 Satlantas Polresta Bandar Lampung berkomitmen dan juga sejalan dengan visi dalam arti terutama Satlantas untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi standar pelayanan publik.

"Ini kita sejalan juga dengan misi yang kita wujudkan yaitu program bapak Kapolri yaitu promoter dan reformasi birokrasi Polri terutama dalam rangka penerbitan SIM," ungkapnya, Rabu (31/7/2019).

Menurutnya, hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan kenyamanan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama dalam penerbitan SIM.

"Kita menggunakan juga elektronik sebagai bentuk inovasi kita program yang diluncurkan ini yaitu kita lakukan dengan FIFO (First In First Out) dalam arti bahwa pembuatan mulai dari awal sehingga akhir dari pada pemohon itu dapat dilayani dengan sangat maksimal untuk memberikan kepastian dan kenyamanan pada masyarakat," tuturnya.

Lanjut Wirdo mengatakan pihaknya dalam meningkatkan pelayanan juga menyediakan tempat-tempat baik untuk ibu-ibu yang membawa anak selama menunggu bisa menikmati anak-anak bermain dan ibu-ibu juga bisa beristirahat.

Kemudian pemohon yang lain mungkin terkait membawa elektronik bisa melakukan charching cas handphone atau laptop dan lain-lain.

"Pada intinya kita komitmen ini terus kita lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Eka Ahmad Sholichin)