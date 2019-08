Bidang Hukum Polda Lampung Gelar Penyuluhan di Polres Way Kanan.

Bagian Hukum Polda Lampung gelar penyuluhan di Polres Way Kanan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Bidang Hukum Polda Lampung gelar penyuluhan hukum kepada personel Polres Way Kanan di GSG Pesat Gatra Polres Way Kanan, Kamis (1/8/19).

Kegiatan dihadiri Kabag Ops Kompol Yudi Pristiwanto, Ketua Tim Advokat Madya 1 Bidkum Polda Lampung AKBP Subhan, Paur Ham KOMPOL M Joni AK dan tiga personil tim Bidkum Polda Lampung, pejabat utama Polres Way Kanan, para kapolsek jajaran dan personel Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kabag Ops Kompol Yudi Pristiwanto mengucapkan selamat datang kepada ketua tim dan rombongan.

"Personel Polres Way Kanan siap menerima arahan dari Tim Bidkum Polda Lampung mengenai Perkap No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian dan Perkap No 8 tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri,” kata Yudi.

AKBP Subhan menyampaikan, ada 6 prinsip yang harus diperhatikan untuk melakukan tindakan kepolisian yang diatur dalam Perkap No 1 Th 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Adapun keenamnya adalah prinsip legalitas, nesesitas, proposionalitas, kewajiban umum, preventif, dan prinsip masuk akal (reasonnable).

"Personel Polri harus mempelajari prilaku psikologi di lingkungan sekitar kita, itu juga diatur Perkap No 1 Th 2009,” ujar AKBP Subhan.

(tribunlampung.co.id/anung bayuardi)