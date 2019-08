Dua Club dari Malaysia Hadiri Pan Indo Hash Kupang 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hari Pertama Pan Indo Hash Kupang 2019 diisi dengan agenda registrasi baik bagi para peserta yang mengikuti rute short, medium maupun long.

Lampung Hash House Harriers mengisi hari pertama dengan bertamasya keliling kota.

Dua perwakilan klub Hash House Harriers Malaysia yakni Hiew Lip Pin dari Larry The Turd East Malaysia Miri dan Chris Tho dari Strawcock Miri Hash House Harriers since 1973 terlihat di meja registrasi.

Sementara itu Vice Master No Ciba 1 Brewok bersama para hashers dari Riau terlihat menggotong karung berisi t-shirts edisi pan Indo hash 2019 Kupang.

"Kami sampai tadi malam via Jakarta. Ada 58 hashers gabungan Pekanbaru Hash House Harriers dan No Ciba 1 (no cewek) " kata Brewok

Dua perwakilan klub Hash House Harriers Malaysia (Ist)

Manggis Hash House Harriers dari Bandung hadir dengan 22 hashers. Grand Master Manggis Hash House Harriers Ing Ing menyampaikan bahwa nama "manggis" berasal dari nama perusahaannya.

Manggis Hash House Harriers dari Bandung (Ist)

"Kebetulan besan saya juga punya usaha sarung Manggis. Walaupun menggunakan nama yang terkait dengan keluarga saya, Manggis Hash House Harriers tetap keluargaan" katanya.

Pekanbaru Hash House Harriers dan No Ciba 1 (Ist)

Balaikota Hash House Harriers dari Samarinda berangkat ke Kupang dengan 32 hashers. Rombongan yang dipimpin langsung Grand Master Suyanto Ali tiba sejak 31 Juli 2019.

Balaikota Hash House Harriers dari Samarinda (Ist)

"Kami kembali ke Samarinda 5 Agustus 2019" kata Widowati Dewanti sekretaris Balaikota Hash House Harriers. Subhan Agus, salah satu hashers yang bergabung sejak lima tahun yang lalu berencana ikut rute medium. (*)