FIFO System, Bentuk Inovasi dan Optimalisasi Pelayanan Satlantas Polresta Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG — Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke Polresta Bandar Lampung khususnya para pembuat Sim, dengan membuat sistem antrian First In First Out (FIFO), membuat ruang menyusui, arena bermain anak, Charging Box dan tombol Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Rabu (31/07/2019).

Satlantas Polresta Bandar Lampung menambah fasilitas pelayanan SIM yaitu Sistem FIFO, ruang menyusui, arena bermain anak, Charging Box dan tombol IKM, Rabu (31/07/2019) (Istimewa)

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Wirdo Nefisco, S.I.K., M.Si, yang didampingi Kasat Lantas AKP Reza Khomeini, S.I.K. serta Ketua Tim RBP Polda lampung AKBP Adrie dalam acara Launching kegiatan tersebut mengatakan bahwa semua fasilitas yang ada di ruang Sim ini adalah bukti keseriusan dari Polresta Bandar Lampung khususnya kepada masyarakat yang akan membuat ataupun memperpanjang SIM agar masyarakat merasa nyaman.

"Kita menggunakan juga elektronik sebagai bentuk inovasi kita program yang diluncurkan ini yaitu kita lakukan dengan FIFO (First In First Out) dalam arti bahwa pembuatan mulai dari awal sehingga akhir dari pada pemohon itu dapat dilayani dengan sangat maksimal untuk memberikan kepastian dan kenyamanan pada masyarakat," tuturnya.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Wirdo Nefisco, dan Kasat Lantas AKP Reza Khomeini serta Ketua Tim RBP Polda lampung AKBP Adrie tinjau ruangan pembuatan SIM, Rabu (31/07/2019) (Istimewa)

Beliau berharap dengan adanya penambahan fasilitas tersebut masyarakat tidak merasa jenuh, dan bisa merasa nyaman, begitu pula bagi ibu-ibu yang membawa anak bayi dapat menyusui diruang menyusui, serta yang membawa anak kecil dapat bermain di arena bermain anak yang memang sudah di tata untuk kenyamanan anak.

“Peningkatan Fasilitas yang ada di Satuan Penyelenggara administrasi (Satpas) 2526 Polresta Bandar Lampung ini adalah bukti keseriusan dan perhatian kepada masyarakat yang datang ke Polresta Bandar Lampung dan Khususnya bagi pemohon SIM.

Arena bermain anak sebagai salah satu fasilitas yang tersedia Satpas 2526 Polresta Bandar Lampung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Rabu (31/07/2019). (Istimewa)

Kedepannya beliau sampaikan bahwa Sat Lantas akan menambah fasilitas ruang bagi kaum difabel agar memudahkan dan nyaman bagi kaum difabel, begitu pula membangun berbagai fasilitas lainnya.