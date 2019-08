Grab Dukung Penuh Lampung Krakatau Festival 2019 

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Grab mendukung penuh gelaran Lampung Krakatau Festival 2019 yang akan diadakan pada 23 - 25 Agustus 2019 mendatang.

Bentuk support yang akan diberikan oleh Grab untuk memeriahkan LKF 2019 ini adalah mendatangkan artis nasional, menyiapkan GrabLounge dan GrabShelter untuk memudahkan memesan Grab menuju dan pergi dari lokasi acara.

Kemusian bagi-bagi merchandise menarik serta banyak lagi kejutan lain yang akan didapat oleh pengunjung LKF tahun ini.



Vice President of Public Affairs & Government Relations Grab Indonesia Pandu Budiarso mengatakan, Lampung Krakatau Festival 2019 merupakan bagian dari kerjasama Grab dengan Pemprov Lampung dalam mempromosikan Lampung The Treasure of Sumatra yang didalamnya terdapat event LKF 2019.

"Tujuh Destinasi Unggulan Lampung The Treasure of Sumatra serta LKF 2019 ini akan dimasukkan dalam aplikasi Grab untuk di promosikan kepada seluruh pengguna aplikasi Grab di Indonesia pada khususnya," jelasnya dalam rilis, Kamis (1/8).

Sehari sebelumnya, Launching Lampung Krakatau Festival 2019 telah dilaksanakan di Balairung Soesilo Soedarman Kementerian Pariwisata RI, Jakarta.

Launching LKF 2019 ini merupakan salah satu acara yang diadakan oleh Kemenpar RI untuk mempromosikan LKF 2019 sebagai salah satu acara tahunan yang masuk dalam 100 Calendar of Event Wonderful Indonesia.

Pada Launching LKF 2019 ini terdapat berbagai rangkaian acara yang salah satunya sambutan dari Kementrian Pariwisata RI, serta penyerahan cinderamata kepada Pemerintah Provinsi Lampung oleh Grab.

Dalam kesempatan ini Grab menyerahkan langsung cinderamata kepada Wakil Gubernur Provinsi Lampung Chusnunia Chalim sebagai seremonial kerjasama yang telah dijalin oleh Grab dan Pemprov Lampung sejak 19 Juli lalu dalam memajukan sektor pariwisata di Lampung.



Dalam kesempatan ini, Tenaga Ahli Menteri Bidang Manajemen Calendar Of Event (CoE) Esthy Reko Astuty mewakili Menpar bersama Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengatakan, pada LKF 2019 tahun ini akan ada rangkaian khusus untuk melihat langsung Gunung Anak Krakatau dari dekat menggunakan kapal-kapal yang telah disiapkan Pemprov Lampung.

Hal ini dilakukan sebagai wujud memperingati meletusnya Gunung Krakatau pada 26 Agustus 1883.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)