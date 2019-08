Download MP3 Lagu Itzy Berjudul ICY, Lengkap Lirik dan Video Klipnya! Trending Youtube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu Itzy berjudul ICY.

Itzy akhirnya kembali ke dunia hiburan alias comeback pada bulan Juli 2019.

Itzy comeback dengan merilis mini album mereka yang berisikan lima lagu dan lagu andalan mereka ICY.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube jypentertainment pada tanggal 28 Juli 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube jypentertainment telah ditonton sebanyak 60 juta kali.

Mengambil lokasi di jalanan Kota Los Angeles, Icy ditulis oleh sendiri oleh Ceo jyp Entertainment, Park Jin Young.

Lagu ini dibuat dengan bekerja sama produser sekaligus rapper Penemeco.

Melihat lagu Icy yang langsung menjadi trending hanya dalam waktu kurang dari 24 jam.

Berikut lirik lagu ICY

Hey! Hey! Hey! Yo!

Woah, beep beep

Hey, hey, hey, hey, hey, hey

I see that I’m icy

(Go rising above)

I see that I’m icy