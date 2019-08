Kumpulan Kata-kata Bijak dari Sejumlah Bintang Film Luar Negeri, Daniel Craig, Johnny Depp dll

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, kumpulan kata-kata bijak dari sejumlah bintang film luar negeri.

Teruntuk kamu pecinta film luar negeri, sudah pasti tidak asing lagi dengan sejumlah nama seperti Daniel Craig, Vin Diesel, Johnny Depp, Brad Pitt dll.

Sebagaian atau mungkin kita semua telah menyaksikan kepiawaian para bintang film ini dalam berakting dan tentu hal tersebut tak perlu diragukan lagi.

Bukan hanya itu saja, kendati mereka juga pernah melontarkan kata-kata bijak.

Sebagaimana yang dikutip Tribunlampung.co.id dari Addicted2success.com

Berikut, kumpulan kata-kata bijak dari sejumlah bintang film luar negeri:

1#

“Life is very interesting… in the end, some of your greatest pains, become your greatest strengths.” – Drew Barrymore

“Hidup ini sangat menarik ... pada akhirnya, sebagian dari kesusahan terbesar Anda, akan menjadi kekuatan terbesarmu.”

2#