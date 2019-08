Viral Mahasiswa Cium Ibu yang Meninggal Jelang Sidang Skripsi: Besok Mama Liat Aku ya dari Surga

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Viral di media sosial kisah mahasiswa mencium sang ibu yang sudah meninggal dunia.

Sepintas tak ada yang spesial dengan kejadian tersebut.

Namun, kata-kata yang dituliskan mahasiswa tersebut yang membuat warga net tersentuh hingga akhirnya viral.

Sebuah unggahan kisah mahasiswa di Twitter viral.

Unggahan tersebut di-posting pada Minggu (4/8/2019) dan di retweet oleh 8,4 ribu orang hingga Kamis (8/8/2019).

Tanpa menyebutkan nama, mahasiswa itu mengunggah foto dirinya ketika mencium sang ibu yang meninggal dunia.

Dalam kicaunnya ia meminta ibunya untuk melihat dirinya yang bersidang skripsi pada Senin (5/8/2019).

"Mom besok aku sidang, gak terasa ya anakmu ini udh mau tamat kuliah aja."

• Viral Toilet Meledak karena Kentut, Ternyata Ada Fakta Mengejutkan di Baliknya

"Besok mama liatin aku ya dari surga, ngeliat anak semata wayangmu ini bisa melewati ini semua."

"Oh iya mom, bilang ke ayah juga ya anak jantannya ini mau sidang."

"Miss you mom and dad. Dont forget me," tulis akun @kykydoyoulikeme.

Postingan itu langsung viral dan mendapatkan banyak semangat dari netizen.

Sehari setelahnya, mahasiswa tersebut mengatakan bahwa dirinya telah lulus.

Mahasiswa itu juga mengunggah foto dirinya yang memakai setelan hitam putih khas sidang skripsi.