Ilustrasi. Download Film Men in Black Subtitle Bahasa Indonesia, Lihat Sinopsis Men in Black.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Men in Black merupakan film komedi aksi fiksi ilmiah Amerika yang dirilis pada 1997.

Yuk simak, cara unduh atau download film Men in Black dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia, serta streaming Men in Black via ponsel.

Simak juga sinopsis Men in Black dalam artikel ini.

Film Men in Black disutradarai Barry Sonnenfeld dan diproduksi oleh Walter F Parkes bersama Laurie MacDonald.

Skenario film dikerjakan Ed Solomon.

Film Men in Black dibuat berdasarkan adaptasi seri buku komik The Men in Black yang dikarang oleh Lowell Cunningham dan Sandy Carruthers.

Dengan menampilkan peran dari sejumlah aktor dan aktris kenamaan, antara lain Tommy Lee Jones dan Will Smith sebagai dua agen dari sebuah organisasi rahasia bernama Men in Black.

Film itu menampilkan efek makhluk dan makeup Rick Baker dan efek visual oleh Industrial Light dan Magic.

• Download Film Avengers Lengkap dari Marvel Studios, Download Juga Iron Man, Thor, Captain America

Film tersebut berhasil meraup lebih dari $ 589,3 juta di seluruh dunia dari total anggaran sebesar $ 90 juta.

Hal itu menjadikan film Men in Black sebagai film terlaris ketiga di tahun tersebut, dengan perkiraan 54.616.700 tiket terjual di Amerika Serikat.

Tak pelak, berkat catatan tersebut, film ini menerima pujian dari pengamat perfilman di seluruh dunia dan para kritikus sangat memuji akting kelucuan yang ditampilkan mulai humor yang canggih, plot, kedalaman tematik, adegan aksi, penampilan Jones dan Smith, penyutradaraan, efek khusus dan skor musik Danny Elfman .