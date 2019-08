Download MP3 Lagu Oh My Girl Berjudul Bungee, Lengkap Lirik dan Video Klipnya! Trending Youtube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu Oh My Girl berjudul Bungee (Fall in Love).

Oh My Girl kembali menceriakan musim panas lewat lagu barunya.

Girl grup ini baru saja melangsungkan comebacknya dengan merilis album yang bertajuk Fall in Love.

Dalam album tersebut, Seunghee cs membawakan lagu ceria yang bertajuk Bungee (Fall in Love).

Bungee (Fall in Love) adalah lagu bergenre pop elektronik dengan suara gitar yang cerah dan melodi berirama.

Lagu cocok sekali dengan tema musim panas serta disusun oleh 153/Joombas Music Group bersama dengan Shin Hyuk.

Lagu ini terdengar sangat ceria dan kental dengan nuansa musim panas.

Tidak heran jika lagu ini mendapatkan banyak respon positif dari warga net.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube 1TheK pada tanggal 5 Agustus 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube 1TheK telah ditonton sebanyak 10 juta kali.