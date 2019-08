Siswa SMAN 9 Bandar Lampung Juara III Artala Orienteering Competition Tingkat Nasional

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Satu lagi siswa Lampung menorehkan prestasi di kancah nasional: Muhammad Bintang Ramadhan.

Siswa kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 9 Bandar Lampung ini menyabet juara ketiga Artala Orienteering Competition III Tingkat Nasional.

Bintang sedang istirahat siang bersama teman-temannya saat berbincang dengan awak Tribun Lampung di SMAN 9 Bandar Lampung, Jumat (9/8/2019). Ia tak bisa menutupi kegembiraannya menjadi juara ketiga kategori U-21 Putra Artala Orienteering Competition Nasional.

Bintang bercerita, Artala Orienteering Competition merupakan kompetisi mencari 15 titik menggunakan peta dan kompas. Waktunya maksimal tiga jam. Kompetisi itu berlangsung di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, 3-4 Agustus 2019.

Peserta yang tercepat menemukan 15 titik menjadi pemenangnya. Bintang sukses menemukan 15 titik dalam waktu 1 jam 34 menit 15 detik.

Sebagai penanda telah menemukan titik, panitia membekali setiap peserta dengan kertas kontrol. Setiap menemukan titik, peserta melubangi kertas kontrol.

Peserta juga memegang peta khusus dari panitia untuk orienteering. Selain itu, peserta membawa sendiri kompas.

Sebelum mengikuti kompetisi, Bintang menjalani latihan dengan tidak mudah. Setiap hari, ia latihan mulai pukul 15.30 hingga 18.00 WIB bersama pelatih. Bahkan beberapa kali Bintang berlatih sampai malam pukul 21.00 WIB.

Bintang latihan mulai dari joging, push up, sit up, dan membaca peta, termasuk simbol-simbol dalam peta. Ia juga latihan membaca peta, push up, dan sit up di rumah dengan waktu tak tentu.

"Kapan aja ada waktu, latihan. Kadang sampai lelah kalau sekolah dan mengerjakan tugas," tuturnya.