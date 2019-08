Buron 1 Tahun, Begal Ini Diringkus Aparat Polsek Terbanggi Besar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TENGAH - Jajaran Polsek Terbanggi Besar, Lampung Tengah, menangkap buron satu tahun aksi pembegalan sepeda motor di kawasan Terbanggi Besar, Minggu (11/8/2019) sekitar pukul 00.30 WIB.

Tersangka Gandi Saputra (19) warga Perum Bumi Permai Blok A Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar.

Kepala Polsek Terbanggi Besar Ajun Komisaris Riki Ganjar Gumilar, Minggu, mengatakan, penangkapan Gandi saat jajarannya tengah melakukan patroli rutin.

Di kawasan Kampung Poncowati, terlihat Gandi sedang duduk-duduk di depan sebuah konter Handphone.

Melihat tersangka, jajarannya langsung melakukan penyergapan dan penangkapan.

Karena tak melakukan perlawanan, Gandi langsung dibawa ke Mapolsek Terbanggi Besar guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Tersangka (Gandi) merupakan buron Polsek Terbanggi Besar sejak Agustus 2018. Ia beraksi bersama rekannya Jefri Nopa Leon (20) (sedang menjalani hukuman penjara)," ujar Riki.

"Tersangka dan rekannya membegal sepeda motor siswi sekolah yang sedang mengendarai sepeda motor di kawasan jembatan gantung di Kampung Terbanggi Besar," kata AKP Riki Ganjar Gumilar.

Kapolsek melanjutkan, akibat aksi Ganda dan Jefri, korban berinisial TF mengalami kerugian satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah stri putih tahun 2018, BE 4580 IW, No Ka MH1JM2119JK918194, No Sin JM21E1897348, STNK atas nama Wahyudi.

"Tersangka kami kenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara," kata AKP Riki Ganjar Gumilar.