Download MP3 Lagu Seo Kang Joon Berjudul You are My Love OST You Are My Love

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu Seo Kang Joon berjudul You are My Love.

Seo Kang Joon tak hanya membintangi drama KBS Watcher, tetapi ia membintangi drakor Are You Human yang tayang pada 2018 lalu.

Ia juga akan menyumbangkan suaranya untuk OST drama ini dengan judul You Are My Love.

Seo Kang Joon adalah aktor asal Korea Selatan.

Peran utama pertama Seo dalam serial komedi romantis 2014, Cunning Single Lady.

Ia adalah bagian dari 5urprise, grup yang beranggotakan lima orang.

Diluncurkan pada tahun 2013 oleh agen bakat Fantagio yang memiliki cabang ke akting, musik, iklan, dan acara komersial.

Berikut lirik lagu You are My Love

nae mame daheun geudaejyo

ipsure daheun geudaejyo

onjongil geudaereul

tteoolligo issneun na

tteollineun maeum sarangin geojyo



You are my love

nareul bwayo

You are my love

nal arayo

You are my love

naegen geudaeppuningeoryo

yeogi sarangirago malhaejwoyo

jebal



cheoeumen nado mollassjyo

sarangiran geol mollassjyo

eonjenga geudaereul jiuryeogo haryeo hal ttae

nae mami nareul meomchuge haessjyo



You are my love

nareul bwayo

You are my love

nal arayo

You are my love

naegen geudaeppuningeoryo

yeogi seo isseulgeyo

na geudaeman geu mam na boyeoyo

na boyeoyo geudae mam

nae mam boyeojugopeun dan han saram geudae



You are my love

nareul bwayo

You are my love

nal arayo

You are my love

naegen geudaeppuningeoryo

naege sarangirago malhaejwoyo

jebal malhaejwoyo

Berikut, cara download MP3 lagu Seo Kang Joon berjudul You are My Love via Joox dan Spotify.

