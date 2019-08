TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, kumpulan kata-kata bijak tentang cinta dan persahabatan, pas buat update status media sosial.

Kata-kata bijak merupakan untaian kata yang menjadi kalimat yang memberikan makna dan pelajaran teramat mendalam bagi sang pembacanya.

Oleh karena itu, tak jarang kata-kata bijak dapat mempengaruhi kehidupan manusia mulai dari semangat, kepercayaan diri, motivasi dan hal lainnya.

Hal itulah yang menjadi kata-kata bijak memiliki arti yang besar bagi sebagian manusia.

Sebagaimana yang dirangkum dari Developgoodhabits.com, kali ini Tribunlampung.co.id akan membagikan kumpulan kata-kata bijak tentang cinta dan persahabatan, pas buat update status media sosial.

Berikut, kumpulan kata-kata bijak tentang cinta dan persahabatan, pas buat update status media sosial:

1#

“Being deeply loved by someone gives you strength while loving someone deeply gives you courage.”– Lao Tzu

"Menjadi sangat dicintai oleh seseorang memberimu kekuatan, sementara mencintai seseorang secara mendalam memberi Anda keberanian."

2#