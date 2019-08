Nama Syahrini dan Luna Maya Masuk Nominasi Kategori 100 Wanita Tercantik Indonesia

instagram tccandlerid via banjarmasinpost.co.id

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama Syahrini dan Luna Maya kembali jadi pembicaraan di dunia maya.

Pasalnya kedua selebritis Indonesia ini dinominasikan dalam kategoris 100 wanita tercantik indonesia versi majalan TC Candler.

Melalui akun Instagramnya @ Tccandlerid terlihat mengunggah sejumlah foto selebritis tanah air tidak ketinggalan Luna Maya dan Syahrini.

Pantauan bangkapos.com, Minggu (11/8/2019) potret Luna Maya telah mendapat like sejumlah 19.551 like dan sejumlah koemnatar sebanyak 20.900 ribu akun instagram

Luna Maya masuk nominasi 100 wanita tercantik versi majalah TC Candler 2019 (Instagram tccandlerid)

Sementara itu di laman facebook Tc Candler Indonesia, unggahan foto luna Maya ini sudah mendapat 522 komentar dan sudah dibagikan sebanyak 73 kali.

Sejumlah netijen juga mengomentari unggahan foto Luna maya ini, baik di Instagram maupun facebook.

"pintar,sayang keluarga,baik,pekerja keras,strong women,cantik is the best," komentar akun Riska Febriani sembari menambahkan emoticon hati.

" cantik natural, pintar, pekerja keras, penyayang, ramah, multitalented, model, berprestasi, profesional kerja, mandiri dan wanita kuat penuh inspirasi Tccandler2019 tulis akun Helia Rachma Infinesse.

Potret Luna Maya di Facebook Tc Candler Indonesia (Facebook TC Candler Indonesia)

Angka ini terhitung lebih besar dibandingkan perolehan like dan komentar yang diperoleh oleh Syahrini.

Istri dari Reino Barack tersebut, baru memperoleh likes sebanyak 4.897 dan komentar sebanyak 3977 akun instagram.