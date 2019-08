Polresta Bandar Lampung Gelar Shalat Idul Adha 1440 H dan Pembagian Daging Kurban

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG — Personil Polresta Bandar Lampung dan masyarakat di sekitar mapolresta berdatangan memadati Masjid Takwa Bhayangkara Polresta Bandar Lampung untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjemaah, Minggu (11/ 8 /2019).

Pelaksanaan shalat Idul Adha 1440 itu, dihadiri Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Wirdo Nefisco,S.I.K., M.Si. dan Ketua Bhayangkari Cabang Kota Bandar Lampung serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polresta Bandar Lampung dan masyarakat di sekitar Mapolresta Bandar Lampung.

Sholat Idul Adha dipimpin oleh Kadim dan sebagai khatib Ustadz A. Helmi, S.Ag. Dalam khotbahnya, Ustad menyampaikan bahwa idul adha tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim AS dan putranya nabi Ismail AS tentang keihlasan, dimana Secara spiritual, apa yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim a.s. dan Ismail a.s. menunjukkan kepasrahan atau kepatuhan yang total dari hamba kepada Allah dalam menunaikan ibadah.

"Kepatuhan atau kepasrahan tersebut bukan untuk Tuhan, melainkan untuk manusia itu sendiri. Setiap ibadah memang menuntut adanya totalitas kepasrahan dan kepatuhan. Inilah yang disebut beribadah dengan ikhlas, tanpa pamrih kecuali karena Allah semata," ujarnya.

Sepanjang kegiatan berlangsung dengan khusuk dan hikmat usai melaksanakan sholat Idul Adha Kapolresta bersilatuhrahim berjabat tangan dengan para personel maupun masyarakat sekitar dan dilanjutkan kan dengan penyerahan simbolis hewan kurban kepada Pengurus Masjid Takwa Bhayangkara.

Adapun untuk tahun ini Masjid Takwa Bhayangkara mendapat hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 9 ekor kambing yang akan disembelih selesai shalat idul adha untuk kemudian di bagikan kepada Fakir miskin dan orang-orang yang berhak mendapatkannya.

Kapolresta Bandar Lampung melalui Kasubag Humas AKP Titin Maezunah mengatakan bahwa pelaksanaan Sholat Idul Adha ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara Kepolisian dengan masyarakat.

“Kegiatan ini dilaksanakan terutama untuk meningkatkan dan memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,” kata Titin.