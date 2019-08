Ragam Promo Gramedia Exhibition, Harga Buku Mulai Rp 10 Ribu Hingga Spesial Promo Kemerdekaan

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Gramedia Exhibition yang digelar di lantai dasar Transmart Lampung masih memberikan promo spesial bagi konsumen.

Pada exhibition yang digelar tanggal 23 Juni - 23 September 2019 ini, Gramedia memberikan penawaran menarik yakni harga Rp 10 - 30 ribu untuk berbagai jenis buku mulai dari novel, buku anak-anak, buku agama, referensi hingga kamus.

Ada pula penawaran Fix Price hanya Rp 10 - 30 ribu untuk novel, buku masakan, buku parenting serta buku anak-anak.

Supervisor Gramedia Raden Intan Feby Juli Anggraini mengatakan, meski mengusung konsep harga murah, Gramedia Exhibition juga tetap menyediakan buku-buku lainnya seperti buku pelajaran, buku humor, buku sekolah dan lainnya.

"Selain itu, disini kita juga menghadirkan promo Eversac Spesial Kemerdekaan dengan penawaran harga Rp 74 ribu untuk Eversac foldable bag (selected item), Rp 17 ribu Eversac travel pocket, Rp 170 ribu Eversac backpack dan messenger bag, Rp 74 ribu Eversac travel serta Diskon up to 40 persen all product Eversac tas," jelasnya kepada Tribun, Selasa (13/8).

Masih di area Gramedia Exhibition, ada Special Price produk IT, salah satunya adalah printer Epson L 3110 hanya Rp 2.499.000 dan printer HP dari harga 649.000 promo jadi Rp 499.000.

Konsumen juga bisa mendapatkan promo Gratis lose leaft setiap pembelian buku pelajaran dari Kawah Media Group, Spesial Price buku Rp 10 - 50 ribu untuk buku-buku terbitan Solusi Buku hingga beli 2 gratis 1 kaus kaki merek Doru si Gramedia Exhibition ini.

Untuk produk anak-anak, ada spesial price Rp 10 ribu untuk kotak pensil, buku mewarnai, kaset dan notes.

Kemudian diskon 50 persen produk Super Dough, Pictionary-English harga Rp 299.900 dari harga normal Rp 419.000, Stackspell harga Rp 249.000 dari harga normal Rp 349.000, mainan Gelato Surprise serta Cupcake Surprise juga diberi penawaran menarik.

"Ada juga diskon 20 persen Uno Stacko khusus untuk di Gramedia Exhibition di Transmart. Produk Doraemon Series kita beri Special Price mulai dari tas, gantungan kunci, draw string bag, pouch Doraemon selama pameran," lanjut dia.

Demi memanjakan konsumen, Gramedia Exhibition juga tak hanya menghadirkan buku-buku tapi juga produk lainnya seperti stationery (alat tulis), boneka, peralatan adventure, alat kesehatan hingga keperluan anak-anak seperti botol minum, tempat makan dan media belajar.

Konsumen Gramedia, lanjut Feby, kini juga dapat memiliki member Gramedia dengan mudah dan gratis, yakni cukup dengan mendownload My Value Gramedia yang ada di Playstore maupun AppStore, kemudian isi data diri, sudah bisa member Gramedia.

"Keuntungannya konsumen bisa mendapatkan poin, diskon serta bisa mendapatkan diskon di merchant-merchant yang bekerjasama dengan Gramedia. Jadi, ayo segera download My Value Gramedia," ajak Feby.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)