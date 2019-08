Sharp Lovers Day Gebyar Kemerdekaan Indonesia Berhadiah Utama VIP Trip ke Raja Ampat

Sub Dealer & Dealer Gathering Serba 5 Campaign Sharp di Ballroom Swiss-Belhotel Lampung, Selasa (13/8/2019) malam.

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - PT Sharp Electronics Indonesia (SEID) kembali menggulirkan program Sharp Lovers' Day dengan tema Gebyar Kemerdekaan Indonesia (Gempita Berlimpah Hadiah Bersama Sharp) yang berlangsung tanggal 27 Juli - 30 September 2019.

Branch Manager PT Sharp Electronics Indonesia Lampung Choirul Hudah mengatakan, program yang dihadirkan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus rangkaian roadshow menuju 50 Tahun Sharp ini akan memanjakan konsumen setia Sharp dengan berbagai hadiah menarik.

Dalam program ini, konsumen berkesempatan memenangkan hadiah utama 1 Couple VIP Trip Raja Ampat, 7 unit kulkas dua pintu, 8 unit sound partner dan 45 voucher Gopay masing-masing senilai Rp 1 juta.

Mekanismenya, setiap pembelian produk Sharp minimal Rp 1 juta per unit, konsumen akan mendapatkan satu nomor undian hadiah utama.

Selain itu, khusus pembelian produk Sharp tipe tertentu seperti LED TV, mesin cuci, kulkas, Aquos sound partner, speaker box, konsumen bisa mendapatkan hadiah langsung berupa voucher sampai dengan Rp 500 ribu (voucher Gopay, KFC dan pulsa telepon).

"Malam ini kita gathering bersama sub dealer dan dealer dari 13 kabupaten dan 2 kotamadya di Lampung untuk mengenalkan program ini. Diharapkan dengan begitu program ini dapat tersampaikan tepat sasaran kepada masyarakat," jelasnya pada Sub Dealer & Dealer Gathering Serba 5 Campaign di Ballroom Swiss-Belhotel Lampung, Selasa (13/8/2019) malam.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Manager Regional South PT Sharp Electronics Indonesia Rama Narapati dan Asisten Manager Washing Machines & Small Home Appliances PT Sharp Electronics Indonesia Yudha Eka Putra.

Choirul menambahkan, menuju perayaan 50 Tahun Sharp, Sharp menggulirkan program spesial yakni pembelian produk Gold Series periode tanggal 7 Agustus 2019 - 29 Februari 2020 berhadiah logam mulia untuk 50 pemenang.

Total ada 10.000 unit produk Sharp Gold Series yang terdiri atas LED TV 40 inch, mesin cuci top loading mega watt, kulkas dua pintu, air purifier dan air purifier mobil yang dihadirkan dalam program ini.

Pada kesempatan yang sama, Sharp juga memperkenalkan Serba 5 Campaign, yakni garansi 5 tahun untuk produk-produk Sharp yang sebelumnya hanya bergaransi 2 tahun.



Kedepan, lanjut Choirul, Sharp akan terus berinovasi menghadirkan produk baru seperti smartphone, notebook/laptop disamping produk yang sudah ada demi mengikuti perkembangan era milenial saat ini dimana semuanya serba online.

Khusus di Lampung, saat ini produk Sharp yang paling favorit adalah Sharp LED TV Adzan Series ukuran 40 - 70 inch dengan spesifikasi adzan reminder 5 waktu salat, mirroring, bluetooth in out hingga wallpaper yang memungkinkan konsumen bisa menggunakan koleksi foto kesayangannya untuk menjadi wallpaper pada LED TV ini.

"Dilengkapi pula teknologi 4K dengan kualitas gambar yang sangat bagus sert garansi 5 tahun service, sparepart dan panel," imbuh dia.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)