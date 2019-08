Apresiasi Mitra Bisnis, CCAI Gelar Partner for Growth Award 2019 

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Coca-Cola Amatil Indonesia (Amatil Indonesia), perusahaan penjualan, manufaktur, dan distribusi yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1992, kembali mengadakan malam penghargaan Partner for Growth 2019.

Tahun ini, Partner for Growth 2019 digelar dengan tema Sustainability for Wonderful Indonesia untuk memberikan apresiasi kepada mitra CCAI yang telah mendukung kesuksesan bisnis selama ini.

Sedikitnya ada 12 penghargaan yang dianugerahkan CCAI kepada mitra dengan kategori-kategori yang sudah ditentukan.

Presiden Direktur Coca-Cola Amatil Indonesia, Kadir Gunduz mengatakan, Partner for Growth yang telah diadakan untuk ketiga kalinya oleh Amatil Indonesia ini berhubungan erat dengan komitmen perusahaan untuk membangun kolaborasi dan bisnis yang berkelanjutan bersama para mitra.

Kunci untuk menciptakan momen kemenangan di pasar yang dinamis ini, lanjut dia, adalah dengan membangun organisasi dengan komitmen yang kuat terhadap etika dan keberlanjutan bisnis.

“Tentunya Amatil Indonesia sangat bangga dapat menciptakan solusi bersama para mitra, dan kami terus menantikan kolaborasi lebih lanjut di masa depan," jelasnya dalam rilis, Rabu (14/8).

Untuk diketahui, saat ini CCAI bekerja sama dengan 1,749 mitra, di mana hanya 129 dari mitra tersebut yang merupakan perusahaan multinasional, 93 persen diantaranya adalah mitra lokal.

CCAI mengoperasikan delapan fasilitas manufaktur di Sumatera, Jawa dan Bali, mempekerjakan 10 ribu tenaga kerja, dan mendistribusikan jutaan minuman menyegarkan untuk lebih dari 830 ribu outlet di seluruh Indonesia.

Diatur oleh empat pilar keberlanjutan terintegrasi (Our People, Our Wellbeing, Our Environment dan Our Community), CCAI telah menjalankan berbagai inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) seperti Coca-Cola Forest, Coke Kicks, bantuan pendidikan, donor darah, dan City Clean-Up, yang semua tumbuh bersama bisnis di seluruh Indonesia.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)