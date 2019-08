Fenomena Narkoba Masa Kini, Ini Upaya Penanggulangannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Persoalan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) tak henti-hentinya melanda negeri ini.

Mulai dari kalangan orang biasa hingga selebriti papan atas kerap menjadi sasaran empuk para pengedar barang haram tersebut.

Peredarannya seakan-akan sudah tak terbendung lagi dan sangat leluasa bahkan kini mulai terang-terangan dan semakin berani.

Beberapa kasus terakhir yang santer terdengar dan ramai di pemberitaan media cetak, televisi ataupun online adalah kasus terjeratnya artis muda Jefri Nichol dan artis komedian Nunung terkait narkotika jenis sabu.

Itupun hanya contoh segelintir artis papan atas yang terlibat dengan persoalan narkoba. Sebelumnya, deretan nama artis lainpun turut menjadi rentetan korban dari pada peredaran jaringan narkoba.

Tidak hanya kalangan artis bahkan kalangan aparatur hukum yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat juga tercatat menjadi bagian dari persoalan narkoba.

Dilansir dari detiknews.com, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jumlah anggotanya yang mengkonsumsi narkoba meningkat pada 2018. Dalam catatan Polri, terdapat 244 anggotanya yang diproses pidana dan 297 anggotanya yang ketahuan mengkonsumsi.

"Pelanggaran disiplin dan pidana terkait narkoba mengalami peningkatan. Pelanggaran disiplin berupa konsumsi narkoba meningkat 2,8 persen. Sedangkan pelanggaran pidana narkoba meningkat 221 persen dibanding 2017," kata Tito dalam acara Rilis Akhir Tahun 2018 di Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2018).

Tentunya hal ini sangat miris sebab polisi sebagai aparatur penegak hukum seharusnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat juga turut ikut-ikutan terjerat oleh barang haram tersebut.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).