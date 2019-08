TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, kumpulan kata-kata bijak arti cinta, buat pasanganmu lebih berarti.

Kata-kata bijak bagi sejumlah manusia dapat dijadikan sebagai pondasi utama dalam kehidupan.

Betapa besarnya arti cinta dalam kehidupan.

Bahkan cinta turut andil dalam setiap detik waktu yang kita lewati dati inti kehidupan.

Pada dasarnya setiap manusia perlu untuk mengetahui bahwa Cinta adalah kehidupan dan jika Anda kehilangan cinta, Anda kehilangan hidup Anda.

Maka dari itu agar setiap dari kita yang membaca artikel ini dapat lebih memahami arti cinta.

Tribunlampung.co.id telah melansir dari Quotabulary.com. Berikut, kumpulan kata-kata bijak arti cinta, buat pasanganmu lebih berarti:

1#

• Kumpulan Kata-kata Bijak Tentang Cinta dan Persahabatan, Pas Buat Update Status Media Sosial

"There is only one kind of love, but there are thousands of different copies." ~ French Proverb

"Hanya ada satu jenis cinta, tetapi ada ribuan salinan berbeda."