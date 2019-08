Kanal di Youtube Dapat Gold Play Button, Ini Janji Irish Bella dan Ammar Zoni untuk Penggemarnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah tak lagi menjalani aktivitas syuting sinetron Cinta Suci SCTV, Irish Bella dan Ammar Zoni lebih banyak membuat konten untuk kanal YouTube.

Ibel dan Ammar Zoni akhir-akhir ini lebih sering mengunggah konten-konten atau vlog terbarunya di kanal YouTube Aish TV.

Atas kerja keras pemeran Suci dan Marcel dalam sinetron Cinta Suci SCTV itu, dalam mengunggah dan membuat konten menarik, YouTube pun mengapresiasi dengan memberi Gold Play Button.

Dilansir dari kanal YouTube Aish TV yang dipublikasikan pada 14 Agustus 2019, Irish Bella dan Ammar Zoni membuat vlog Unboxing YouTube Gold Play Button.

Hingga Kamis 15 Agustus 2019 pukul 17.00 WIB, vlog tersebut sudah ditonton hingga lebih dari 200 ribu kali dan mendapat suka sebanyak 18 ribu lebih.

Gold Play Button yang diterima Irish Bella dan Ammar Zoni tersebut melengkapi Silver Play Button yang sudah didapat sebelumnya.

Irish Bella dan Ammar Zoni pun tak lupa mengucapkan terima kasihnya kepada YouTube atas apresiasinya tersebut.

"Thank you YouTube dunia, thank you banget buat plakatnya," kata Ammar Zoni.

"Keren banget," timpal Irish Bella.

"Dan juga untuk fans-fans kita, thank you banget yang sudah dengan senang hati men-subscribe, dengan senang hati menonton konten kita, dan mau rela-rela komen, segala macam," imbuh Ibel.