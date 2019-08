Lirik Lagu Boy With Luv BTS Feat Halsey, Simak Juga Terjemahan Bahasa Indonesianya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu Boy With Luv BTS Feat Halsey dan terjemahan bahasa Indonesia.

BTS resmi comeback dengan album baru mereka, Map of the Soul: Persona.

BTS berkolaborasi dengan Halsey selaku penyanyi Amerika Serikat.

Lirik lagu Boy With Luv menceritakan tentang hal sederhana soal ketertarikan dan jatuh cinta.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube ibighit pada tanggal 12 April 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube ibighit, videonya telah ditonton sebanyak 510 juta kali.

Berikut lirik lagu Boy With Luv

Modeun ge gung-geumhae How’s your day

Oh tell me

Mwoga neol haengboghage haneunji