Pemprov Lampung Buka Lelang Jabatan Sekprov

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Pemprov Lampung membuka kesempatan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi Madya Sekertaris Daerah Provinsi Lampung.

Sesuai dengan undang-undang No 5 tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemertintah No 12 tahun 2017 tentang manajement PNS, serta rekomendasi ketua komisi ASN No B-1484/KASN/7/2019 tanggal 30 juli 2019 dan rekomendasi Gubernur Lampung 821.21/794/VI.04/ 2019 untuk membuka peluang PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan Sekda Lampung.

Berdasarkan tahapan yang tertulis, tahapan pendaftaran dan seleksi terbuka ulang jabatan pimpinan tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dimulai dengan pengumuman seleksi terbuka ulang pada 14 hingga 29 agustus yang bisa diakses melalui papan pengumuman dan website Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung.

Di tanggal yang sama, 14 hingga 29 Agustus panitia juga sudah bisa menerima berkas pendaftar dengan ketentuan penutupan penerimaan berkas secara manual pada pukul 16.00WIB dan penutupan penerimaan berkas secara online pada pukul 23.59 WIB.

Kemudian pada 2 September panitia akan mengembangkan hasil penetapan seleksi dari penilaian administrasi atau portofolio pelamar yang diumumkan melalui website BKD dan papan pengumuman.

Pengumuman penetapan hasil seleksi kompetensi akan diumumkan pada 5 September.

Kemudian pada tanggal 6 September penulisan essay yang berisi pokok-pokok pikiran tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Provinsi Lampung.

Pengumuman hasil penulisan essay akan diumumkan pada 9 September dan dilanjutkan dengan paparan dan wawancara akhir pada 11 September.

Pada 13 September penetapan hasil seleksi terbuka calon dan di hari yang sama penyampaian tiga nama calon hasil seleksi terbuka oleh pensil kepada pejabat pimpinan kepegawaian atau PPK.

Adapun persyaratan diantaranya berstatus sebagai PNS, Golongan ruang minimal Pembina Utama Muda Gol. (IV.c), memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV, memiliki kompetensi bidang teknis, manajerial, dan sosial sesuai dengan jabatan yang ditetapkan.

Memiliki pengalaman dalam bidang tugas yang akan diduduk secara komulatif minimal 7 tahun, pernah menduduki jabatan tinggi pertama atau jabatan fungsional ahli utama minimal 2 tahun, khusus untuk pejabat struktural pernah mengikuti Diklatpim.

Hasil penilaian prestasi kinerja PNS 2 tahun teralhir minimal Baik, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, memiliki rekam jejak yang baik, usia maximal 58 tahun.

Sehat jasmani rohani, bebas narkoba, memiliki NPWP, bukti laporan harata pejabat negara, surat penyampaian SPT 2018, surat rekomendasi PPK, dan SKCK.

