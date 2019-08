Di Hari Kemerdekaan RI, Kepala Kampung di Way Kanan dan 9 Orang Asyik Pesta Sabu di Kantor Kampung

10 tersangka narkoba digerebek Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Satuan Reskrim Narkoba Polres Way Kanan meringkus 10 tersangka penyalahgunaan narkotika bukan tanaman jenis sabu di Kantor Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan. Sabtu 17 Agustus 2019

Pelaku inisial HR (47) pekerjaan Kepala Kampung Bukit Batu berdomisli di Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan bersama DK (58) dan SI (34) warga Kampung Jaya Tinggi Kasui.

Lalu AM (43) dan RF (47) warga Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui, TA (44) dan AR (22) warga Kampung Kedaton Kecamatan Kasui serta RO (34), MU (24) dan AWD (40) warga Jalan Bunga Merah II Perumnas Way Kandis Bandar Lampung.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kasat Narkoba AKP I Made Indra Wijaya, menjelaskan penangkapan pelaku berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kantor Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan yang tidak lain dilakukan oleh Kepala Kampung bersama beberapa warganya.

Petugas yang mendapatkan informasi melakukan penyelidikan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar Jam 00.30 Wib, Gabungan Satgas Operasi ANTIK Polres Way Kanan bersama Anggota Polsek Kasui melakukan penyergapan di lokasi.

Ternyata Informasi tersebut benar, petugas gabungan Satgas Operasi Antik Krakatau Tahun 2019 Polres Way Kanan bersama Polsek Kasui mendapati sepuluh orang laki-laki yang salah satunya mengaku sebagai Kepala Kampung Bukit Batu diduga melakukan penyalahgunaan narkotika.

Hasil penggeledahan ditemukan adanya barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang disembunyikan di bawah tempat HR duduk berupa satu potongan pipet plastik yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,05 gram.

Masih di tempat sama, petugas juga menemukan di ruangan Balai Kampung Bukit Batu berupa seperangkat alat hisap sabu (Bong) dari gelas air mineral yang berisikan cairan bening, satu batang Cotton Bud, satu potongan kertas timah rokok serta satu buah korek api gas.

Kasatnarkoba menambahkan kesepuluh pelaku akan dibawa beserta barang bukti ke polres Way Kanan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, jika terbukti dapat dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun paling lama 12 tahun.