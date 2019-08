Ilustrasi. Download Film Meet Me After Sunset, Kisah Cinta Segitiga Agatha Chelsea, Maxime Bouttier, dan Billy

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut cara unduh atau download film Meet Me After Sunset dan simak, juga sinopsis film Meet Me After Sunset.

Meet Me After Sunset merupakan sebuah film layar lebar komedi remaja dan musikal Indonesia.

Film Meet Me After Sunset diperkenalkan pertama kali dalam acara Gala Premiere film yang digelar pada 22 Februari 2018 di Cinemaxx Grand Palladium Mall Medan, Sumatra Utara.

Sedangkan untuk pengerjaanya film Meet Me After Sunset disutradarai Danial Rifki dan diproduseri oleh Miftha S. Yahya.

Pengenalan film Meet Me After Sunset tidak hanya dilakukan di Indonesia, melainkan turut dipasarkan di beberapa negara tetangga.

Di antaranya di Malaysia dan Brunei Darussalam bertepatan pada Hari Valentine, pada 8 Juni 2019.

Film Meet Me After Sunset meiliki durasi tayang selama 1 jam 43 menit dengan menampilkan akting para aktris kenamaan tanah air seperti Chelsea Agatha, Davidson Billy, Bouttier Maxime dll.

Berikut sinopsis Meet Me After Sunset

Film Meet Me After Sunset menceritakan kisah cinta antara matahari, bulan dan bintang.

Analogi matahari, bulan dan bintang bahwa bulan dan bintang adalah benda semesta yang selalu bersama.