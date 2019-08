Hilang 2 Minggu, Artis Senior Ini Ditemukan Sudah Meninggal 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dunia Selebriti kembali mendapatkan Kabar duka.

Ditemukan tak bernyawa di dalam apartemennya seorang artis senior Korea Selatan

Ia berada seorang diri di apartemen tersebut.

Kepolisian setempat mendapat panggilan san langsung menuju ke apartemen yang ditinggali oleh aktris Lee Mi Ji

Lee Mi Ji adalah aktris yang debut pada 1981.

Ia telah membintangi beragam judul drama dan film.

Seperti It's Okay Because I Am a Mom, Untold Scandal, dan masih banyak lagi.

Awalnya, para tetangga curiga dengan bau menyengat yang tercium dari dalam apartemennya.

Setelah pintu dibuka, mereka menemukan bahwa Lee Mi Ji telah meninggal dunia.

Lee Mi Ji terakhir kali terlihat dalam rekaman CCTV beberapa waktu lalu.

Dalam kasusnya juga tidak ditemukan dugaan bunuh diri atau kriminalitas.

"Dari hasil autopsi National Forensic Service, penyebab kematiannya karena sakit saluran kandung kemih, bukan bunuh diri," kata pihak yang berwajib beberapa waktu lalu.