Nonton Doctor John Episode Lengkap di Ponsel Drakor Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat penggemar Ji Sung dan Lee Se Young, berikut, cara unduh atau download drakor Doctor John episode lengkap dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), yang menjadi drakor terbaru 2019.

Termasuk, cara nonton Doctor John di ponsel.

Kamu juga bisa membaca sinopsis Doctor John dalam artikel ini.

Drama Korea Doctor John mulai tayang pada 19 Juli 2019.

KDrama Doctor John menjadi drakor terbaru 2019 yang diperankan Ji Sung dan Lee Se Young.

Awalnya, drama Korea ini berjudul Doctor Room dan Pain Doctor Cha Yo Han.

KDrama Doctor John disutradarai oleh Jo Soo Won, sutradara yang sama untuk drama I Can Hear Your Voice, Pinocchio, The Time We Were Not In Love, dan masih banyak lagi.

Jo Soo Won pernah menyabet penghargaan sutradara terbaik untuk drama Pinocchio dan The Time We Were Not In Love.

Skenario Doctor John digarap oleh Kim Ji Woon.

KDrama Doctor John tayang di stasiun TV SBS setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 waktu setempat.