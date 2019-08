TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu BTS berjudul Lights lengkap dengan liriknya.

BTS comeback dengan merilis lagu berjudul Lights yang merupakan single Jepang.

Dalam MV tersebut terlihat personel BTS sedang menonton film mereka sendiri di bioskop.

Lagu Lights ditulis oleh Yo Hei dan Sunny Boy, serta diaransemen oleh Yo Hei dan UTA.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube Universal Music Japan pada tanggal 2 Juli 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube ibighit, video telah ditonton sebanyak 50 juta kali.

Dalam video yang ditonton BTS itu menarik perhatian, karena seakan bercerita tentang indahnya masa remaja dan persahabatan BTS.

Lirik dari lagu ini mengungkapkan suara dari pasangan yang saling terhubung dapat terdengar, bahkan di dalam kegelapan, dan pagi akan datang setelah malam yang menyakitkan.

Berikut lirik lagu Lights

Denwa ya LINE o kaesenai nichiyō

Nani mo te ni tsuke renai yo

Tamanidakedo iya ni naru yo

Ima ga sukoshi kowaku naru nda



Demo dareka o sukueru ki mo suru nda

Kiminokoe wa kikoe teru

Kensō no naka de toki ga tomaru

Kun to oto de tsunagaru woah



Me o tojite mireba

Kurayaminonakade your light woah

Terashite kurerukara

Osorezu ayumeru you & I woah



You're my light you're my light

Itsu datte

Boku no kokoro ni sashikomu

You're my light you're my light

Don'nani

Hanarete ite mo todoi teru



Itami o shitta tenshi-tachi

Kizu-darake no tsubasa de tobu through the night

Every time I'm thinking about love

Every time I'm thinking about love

Akarui dake no kyoku wa kikitaku wanai

Kodoku to mukiai ima o irodoritai

Nanika o ushinai nanika o ete kyō mo nanika motome teru



Sō kawaru koto shinji teru nda

Dare datte kanpeki janai

Kono shunkan sae mo imi ga aru

Soshite oto de tsunagaru woah



Me o tojite mireba

Kurayaminonakade my light woah

Terashite agerukara

Osorezu ayumou you & I woah



I'm your light I'm your light

Itsu datte

Kimi no kokoro ni sashikomu

I'm your light I'm your light

Don'nani

Hanarete ite mo todokeru



Nemurenaiyoru nante

Ari enai to omotteta

Demo uso janai mitaida

Soshite mata get stronger

Aittenanidarou?

Kotae ga moshi soko ni arunara

Sugu shiritai

I'm breaking down son'na chū hikari ga mieru

Don'na tsurai yoru sae mo asa wa kuru

Norikoeru nda mirai sae mo

Mō tomaranai yo

Shiawase no kachi nante jibun de kimete shimaeba ī n janai

Soshite mata kyō mo grow up



Demo yowa-sa o miseru toki mo aru

Arinomamade ī no sa

Mō jibun ni uso wa tsukanaide

Subete oto de tsunagaru woah



Me o tojite mireba

Kurayaminonakade your light woah

Terashite kurerukara

Osorezu ayumeru you & I woah



You're my light you're my light

Itsu datte

Boku no kokoro ni sashikomu

You're my light you're my light

Don'nani