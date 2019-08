Apa yang Terjadi Jika Kurang Tidur? Ternyata Dampaknya Sangat Berbahaya

Apa yang Terjadi Jika Kurang Tidur? Ternyata Dampaknya Berbahaya Sekali

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tidur malam yang cukup berkisar antara 7 - 8 jam setiap hari.

Untuk tetap sehat, tidur harus dilakukan secara teratur dan cukup.

Sayangnya, tidak semua orang dapat tidur dengan nyenyak begitu saja.

Bagaimana dengan Anda sendiri, apakah terus-menerus terbangun di malam hari, atau bahkan tidak bisa tidur sama sekali, meskti tubuh terasa sangat lelah dan sudah sangat mengantuk?

Lalu, apa yang harus dilakukan?

Membaca buku terlebih dahulu atau minum susu hangat?

Seorang ahli tidur belum lama ini menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh ketika kita tidak cukup tidur.

Matthew Walker, profesor ilmu saraf dan psikologi di University of California dan penulis buku Why We Sleep menulis di Business Insider tentang segala sesuatu yang terjadi secara internal setelah tidur malam yang buruk.

Sepotong informasi pertama berkaitan soal ingatan kita, dan itu adalah pemikiran yang agak menakutkan.