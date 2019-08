Download MP3 Lagu BTS Berjudul Idol dan Lirik lagunya, Tonton juga Video Klipnya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu BTS berjudul Idol lengkap dengan lirik lagunya.

BTS comeback dengan merilis lagu berjudul Idol pada tahun 2018.

Lagu Idol ini memiliki unsur tradisional Korea Selatan yang bernama musik Kukak yang dicampur beat Afrika dengan Trap Groove Rap dan IDM.

BTS terlihat mengenakan pakaian berwarna putih dan mengenakan celana dan balutan baju tradisional Korea.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube ibighit pada tanggal 24 Agustus 2018.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube ibighit, video telah ditonton sebanyak 530 juta kali.

Berikut Lirik Lagu Idol

You can call me artist (artist)

You can call me idol (idol)

Anim eotteon daraeun mwora haedo

I don’t care

I’m proud of it (proud of it)

Nan jayurobne

No more irony (irony)