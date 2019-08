Download MP3 Lagu Red Velvet Berjudul Umpah Umpah, Trending Youtube! Tonton Video Klipnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu Red Velvet berjudul Umpah Umpah.

Girlband Korea Selatan Red Velvet telah merilis video klip lagu terbaru mereka berjudul Umpah Umpah.

Video klip lagu Umpah Umpah resmi dirilis di youtube SMTOWN pada Senin (19/8/2019).

Lagu Umpah Umpah Red Velvet berhasil menarik penikmat musik Kpop dan menjadi trending di Youtube musik Indonesia.

Baru 10 jam dirilis lagu Umpah Umpah telah ditonton lebih dari 3,4 juta.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube SMTOWN pada tanggal 19 Agustus 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube telah ditonton sebanyak 5 juta kali.

Berikut lirik lagu Umpah Umpah

Umpah umpah umpah umpah

Umpah umpah umpah umpah

Here we go now!

Umpahpah

Uh yeah

Uh yeah

gyeonggohaneunde josimhaeya dwae

gipeuljido molla

yeoleos bwassneunde mos naodeonde

wae? nado molla

naege mudji ma eolmana gipeunji

nae nuneun mos bonikka

heoujeogdaeneun jeo daleun aedeulgwa

neon daleugil balae