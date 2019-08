Liang Sandwich Bar Hadir di Mal Boemi Kedaton, Yuk Icip-icip Aneka Sandwich Lezat

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Outlet Liang Sandwich Bar kini hadir di Mal Boemi Kedaton, tepatnya di area Pojok Kuliner Mal Boemi Kedaton, Bandar Lampung.

Sesuai namanya, outlet ini menyediakan berbagai varian sandwich sebagai salah satu pilihan jajanan bagi masyarakat yang berkunjung ke Mal Boemi Kedaton.

Owner Liang Sandwich Bar Anastasia mengatakan, Liang Sandwich Bar yang baru dibuka pada 17 Agustus 2019 tersebut menyediakan berbagai jenis sandwich yang lezat.

Ini merupakan outlet pertama yang dibuka di Lampung dan sebelumnya Liang Sandwich Bar sudah cukup booming di Jakarta.

"Liang Sandwich Bar ini asalnya dari Tiongkok. Kalau di Jakarta, makanan ini cukup digemari dan saya pikir di Lampung juga bisa menjadi salah satu favorit masyarakat," jelasnya, Senin (19/8).

• Harga Emas Hari Ini Selasa 20 Agustus 2019

Anastasia menambahkan, sandwich yang berbahan dasar roti prata (sejenis roti pipih) ini bisa menjadi pilihan makanan untuk bersantai saat berkumpul bersama teman.

Sandwich juga bisa dijadikan makanan berat karwena memiliki isian komplit mulai dari sayuran, telur dan daging.

"Karena kalau di luar negeri, Liang Sandwich ini bisa jadi makanan berat buat orang yang buru-buru. Karena jenis makanan yang bisa take away," imbuhnya.

Berbagai sandwich yang ada di outlet Liang Sandwich Bar ini dibanderol dengan harga yang relatif terjangkau yakni mulai dari harga Rp 13.000 - 35.000.

Varian sandwich yang tersedia pun beragam mulai dari Scallions Sandwich, Scallions Sandwich with Egg, Cheese and Egg, Mushroom and Egg, Sambal Ikan Bilis, Teriyaki Chicken, Chicken Ham and Cheese, Black Pepper Chicken, Chicken Bolognese, Nyonya Spicy Chicken hingga Liang Chicken.

Sebagai teman makan sandwich, outlet ini menyediaka menu minuman JC Soya, Coffee Soya, dan Black Tea Soya yang dibanderol seharga Rp 17 ribu serta minuman lain seperti Ice Lemon Tea, Lychee Tea, Jasmine Green Tea, dan Lemonade.

"Dan kedepannya akan ada banyak lagi menu minuman yang akan kita sediakan di sini. Selain dengan tunai, kita juga melayani pembayaran melalui OVO, Gopay dan Dana dengan promo cashback yang menarik," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)