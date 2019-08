Lirik Lagu Red Velvet 'Umpah Umpah' dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Lagu KPop Terbaru 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu Red Velvet berjudul Umpah Umpah dan terjemahan bahasa Indonesia.

Girlband KPop Red Velvet telah merilis video klip lagu terbaru mereka berjudul Umpah Umpah.

Adapun, video klip Umpah Umpah resmi dirilis di YouTube SMTOWN pada Senin (19/8/2019).

Lagu tersebut pun langsung menjadi trending di YouTube.

Lewat lirik lagu Umpah Umpah, Red Velvet menceritakan pertemuan yang membuat saling jatuh cinta.

Berikut lirik lagu Red Velvet berjudul Umpah Umpah.

Umpah umpah umpah umpah

Umpah umpah umpah umpah

Here we go now!

Umpahpah

Uh yeah

Uh yeah

gyeonggohaneunde josimhaeya dwae

gipeuljido molla

yeoleos bwassneunde mos naodeonde

wae? nado molla

naege mudji ma eolmana gipeunji

nae nuneun mos bonikka

heoujeogdaeneun jeo daleun aedeulgwa

neon daleugil balae

mag dabdabhago

sumi maghigo

naege ppajin geo majji?

neomu geobmeogji ma

nan balo neoya neon

summan swieodo nae jjagi doel tenikka

Feel the rhythm

momi gieoghaneun daelo joha

Something unforgettable

balo jigeum

mami heulleoganeun daelo joha

supyeongseon wileul naneun geoya