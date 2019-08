Erafone Gelar Eraversary 2019 Berhadiah BMW 320i Luxury

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Erafone kembali menghadirkan program spesial bertajuk Eraversary 2019 untuk konsumen setianya.

Store Head Erafone Megastore Mal Kartini Dian Cullen mengatakan, Eraversary 2019 Erafone ini memberikan banyak hadiah serta grand prize 1 unit BMW 320i Luxury bagi konsumen yang beruntung.

"Program undian ini bisa didapatkan di seluruh Erafone se-Indonesia, termasuk di Erafone Megastore Mal Kartini," jelasnya kepada Tribunlampung.co.id, Rabu (21/8/2019).

Dian menambahkan, mekanisme untuk mengikuti program ini adalah setiap pembelanjaan minimum Rp 1 juta dalam satu invoice di Erafone, Erafone.com, ibox, Urban Republik, Samsung experience Store-Nasa dan Mi Official Store, pelanggan berhak mendapatkan membership Erafone.com gratis dan berkesempatan mengikuti Eraversary 2019.

Untuk mengikuti program undian Eraversary, pelanggan Wajib terdaftar sebagi member Eraclub dengan mengisi data pribadi pada https://eraclub.id/register.

Khusus untuk pelanggan yang membeli smartphone /tablet Samsung dalam 1 invoice akan mendapatkan 2 nomor undian sekaligus.

"Program undian Eraversary ini berlaku untuk pembelanjaan dari tanggal 16 Agustus hingga 31 Oktober 2019. Pengundian akan dilakukan pada bulan Desember 2019 dan hadiah akan diserahkan atau bisa diambil pada minggu ke-4 Desember 2019," imbuh Dian.

Lebih lanjut Dian mengatakan, selain grand prize, Eraversary 2019 juga menyediakan banyak hadiah untuk pelanggan dalam program ini.

Antara lain hadiah utama 1 berupa 1 unit Honda Beat Sporty CBS serta 96 unit flagship dan hi-end smartphone dari berbagai brand.

Kemudian hadiah utama II seperti Samsung Galaxy A10, Xiaomi Redmi 7, Oppo A1k, Realme 3, Vivo y83, Imoo Watchphone Z5, Philips Hue Go dan puluhan hadiah lainnya.

Ada pula beragam hadiah hiburan mulai dari Mifi 6x, voucher, Doss Soundbox, Mi Bluetooth Speaker, Samsung Level U Pro, Samsung Lever Box Sim, Jabra 25E, JBL Clip 2, JBL T110 Bluetooth, JBL T450 Bluetooth, Urbabnnista, Onyx 4 dan Apple Airpods 1. (Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)