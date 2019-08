Ini Acuan Wartawan Memberitakan Masalah Pornografi atau Cabul

Budisantoso Budiman menyampaikan materi terkait kode etik pemberitaan ramah perempuan, anak, dan HAM di ruang Way Halim, Hotel Horison

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Hak memperoleh informasi yang benar (right to know) adalah hak asasi manusia.

Namun ada tanggung jawab sosial, keberagamaan masyarakat, dan norma-norma agama yang harus diperhatikan. Terlebih bagi profesi jurnalis atau wartawan.

Redaktur LKBN ANTARA Lampung Budisantoso Budiman mengatakan, wartawan memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan profesionalisme.

"Misal terkait pemberitaan yang berdarah-darah atau ada ayah menggauli anaknya sendiri, untuk tidak digambarkan secara detail," kata Budisantoso dalam sosialisasi partisipasi media dalam pemberitaan yang responsif gender dan ramah anak yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung di ruang Way Halim, Hotel Horison, Kamis (22/8/2019).

Tak dipungkiri, terkait pemberitaan yang berhubungan dengan seks dan keindahan memang masih menjadi isu menarik untuk diberitakan lebih utama.

"Anda dapat gambar A, peristiwa A, namun tidak lantas disebar begitu saja, pikirkan juga dampaknya (secara sosial), " ujar Budisantoso.

Jangan karena mengejar visitor, namun tidak memperhatikan dampak terhadap korban dan keluarganya. "Seorang redaktur juga harus memperhatikan saat proses editing," imbuhnya.

Ketika media menulis berita yang mengarah ke pornografi atau cabul, terus dia, ancamannya bisa mengarah ke tindak kriminal dan bisa dikenakan UU ITE (informasi dan transaksi elektronik).

"Termasuk wartawan juga tidak bisa mencuplik gambar atau videp dari media sosial yang mengarah ke pornografi atau asusila untuk ditampilkan di medianya begitu saja, terlebih tanpa blur," tukasnya.

(Tribunlampung.co.id/ Sulis Setia M)