Ammar Zoni & Irish Bella Pamer Foto Tanpa Baju di Kolam Renang,  Peringatan Datang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ammar Zoni dan Irish Bella memamerkan kemesraannya di kolam renang via postingan instagramnya.

Dalam postingan itu, Ammar Zoni tanpa mamakai baju, sedangkan Irish Bella memakai baju renang cukup seksi.

Mereka berpose mesra. Irish Bella memeluk Ammar Zoni dari belakang.

Senyum kebahagiaan pun terpancar dari kedua pasangan itu.

Apalagi ada pemandangan indah di belakang mereka.

"Creating a Relationship Goal is always looking at a different perspective in the real meaning of Love (emoji)#aislovestory #aishavetwins

.

.

In Collaboration @lombokfriendly , @selongselo," tulisnya.

Sayangnya, postingan itu dapat tanggapan miring dari sejumlah netizen.

Mereka malah mengingatkan rencana Ammar dan Ibel berhijrah.

Ada juga yang mengingatkan rencana Ibel berhijab setelah menikah.

nylakartika_pasha : Ditunggu ka ibel berhijab seperti perkataan bang ammar stlah nikah