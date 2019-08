Belum Masuk Aish TV, Maternity Shoot Ketiga Irish Bella dan Ammar Zoni Bocor, Intip Foto-fotonya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Irish Bella dan Ammar Zoni kembali menjalani sesi pemotretan maternity shoot untuk ketiga kalinya.

Ibel, sapaan akrab Irish Bella, bersama Ammar Zoni kembali menggunakan jasa Rio Motret, untuk mengabadikan momen maternity shoot mereka.

Namun sepertinya, dalam maternity shoot ketiga ini, Irish Bella dan Ammar Zoni belum memublikasikannya di kanal YouTube Aish TV.

Pelaksanaan maternity shoot ketiga tersebut diketahui dari unggahan Irish Bella di akun Instagram pribadinya, @_irishbella_.

Tak hanya di akun Instagram Irish Bella, akun @riomotret juga rupanya sudah membocorkan lebih dulu sesi maternity shoot keduanya bersama Ibel dan Ammar Zoni.

Dalam unggahannya, Irish Bella tak menuliskan banyak kata-kata di keterangan fotonya tersebut.

Mengenakan pakaian atasan putih, Irish Bella dan Ammar Zoni terlihat natural dengan riasan wajah yang tidak terlalu tebal.

Dalam foto itu juga, Irish Bella terlihat cantik dengan rambut pendeknya.

Tulis Irish Bella dalam keterangan foto yang diunggahnya itu.