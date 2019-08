Berita Liverpool Terbaru, Liverpool vs Arsenal Live TVRI Sabtu 24 Agustus 2019 Pukul 23.30 WIB

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berita Liverpool terbaru, laga super big match antara Liverpool vs Arsenal akan disiarkan secara langsung oleh TVRI (live TVRI).

Merujuk jadwal Liga Inggris 2019-2020, Liverpool vs Arsenal akan bermain di Stadion Anfield, Sabtu 24 Agustus 2019.

Kick off The Reds vs The Gunners dimulai pukul 23.30 WIB.

Bentrokan Liverpool versus Arsenal akan terhampar di Anfield pada Sabtu (24/8/2019).

Pecinta sepak bola Indonesia dapat menyaksikan pertemuan raksasa Merseyside dan London lewat layar kaca TVRI.

Kick-off berlangsung pukul 23.30 WIB.

Pertandingan dijamin seru karena menyuguhkan pertarungan dua penguasa klasemen.

The Reds dan The Gunners berada di papan atas tabel dengan sama-sama mengoleksi enam poin.

Dari dua pertandingan pertama liga, hanya dua tim tersebut yang tak tersentuh kekalahan maupun hasil seri.

Menilik rekor pertemuan, Liverpool layak percaya diri karena punya catatan lebih bagus.

Mereka meraup tiga kemenangan dan dua hasil seri dari lima partai terakhir melawan Arsenal.

Bentrokan paling anyar terjadi pada 29 Desember 2018.

Kala itu, Si Merah sukses mempermalukan sang lawan dengan skor 5-1 di hadapan publik sendiri.

Pada berita Liverpool terbaru, pernyataan Juergen Klopp menimbulkan keraguan besar seputar masa depannya setelah sang pelatih berencana pensiun bila kontraknya habis di Liverpoool.

Juergen Klopp hingga saat ini masih menunda pembicaraan mengenai kontrak baru bersama Liverpool meski dirinya tidak tertarik untuk pergi dari klub.

Kontrak Juergen Klopp sendiri bersama The Reds baru akan rampung pada Juni 2022.

Pelatih asal Jerman tersebut dikontrak Liverpool pada Agustus 2015 lalu dari Borussia Dortmund dan kini telah memasuki tahun keempatnya dari tujuh tahun kontrak.

Durasi kontrak tujuh tahun itu persis saat ia menukangi Borrusia Dortmund dan Mainz 05.

Minggu ini, Klopp menerima penghargaan pelatih terbaik musim 2018-2019 dari media olahraga Jerman, Bild.

Klopp turut berkomentar mengenai masa depannya setelah mendapatkan penghargaan tersebut dengan nada bercanda.