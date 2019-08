Berita Perseru Badak Lampung FC Terbaru, Laskar Saburai Resmi Lepas Satu Pemain di Bursa Transfer

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Dalam berita Perseru Badak Lampung FC terbaru, Laskar Saburai resmi melepas Janneth Kamare di bursa transfer pertengahan musim Liga 1 2019.

Janneth merupakan pemain pertama Perseru Badak Lampung FC, yang hengkang di jendela transfer kali ini.

Menejemen Perseru BLFC secara resmi mengumumkan hengkangnya pemain tersebut, melalui unggahan foto di akun resmi Instagram klub @badaklampungfc, pada Kamis (22/8/2019) kemarin malam.

Foto yang memperlihatkan sang pemain, dengan latar belakang tulisan ”Terima Kasih Janneth”.

“Terima kasih @janneth_kamare atas segala usaha dan kerja kerasmu di BLFC! For you, all the very best!” tulis keterangan foto.

Informasi tersebut dibenarkan Media Officer Perseru BLFC, Imam Rizaldi.

Imam juga mengungkapkan alasan dibalik pelepasan sang pemain.

Imam mengatakan, bahwa klub berkeinginan memberikan kesempatan bermain lebih kepada Janneth.

Oleh karena itu, sang pemain pergi dengan status pinjaman ke salah satu klub di Liga 2.

“Janneth kita pinjamkan ke klub Liga 2, Martapura FC, agar dia bisa mendapat menit bermain,” kata Imam, kepada Tribunlampung.co.id, Jumat (23/8/2019)

Meski belum genap satu musim, Imam mewakili klub Perseru BLFC, turut memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada Janneth yang sudah bersama-sama membela Laskar Saburai.

Tak lupa, Imam juga mendoakan punggawa kelahiran 20 September 1995 itu agar sukses di klub barunya nanti.

"Mudah-mudahan disana dia bisa memaksimalkan kemampuannya," tutur Imam.

Mulai dari masa kepelatihan Jan Saragih, hingga kini klub ditukangi Milan Petrovic, Janneth belum sekalipun mendapatkan menit bermain.

Bahkan di pertandingan yang dilakoni tim berjuluk Laskar Saburai tersebut, nama Janneth tidak pernah ada di bangku cadangan. (tribunlampung.co.id/tama yudha wiguna)