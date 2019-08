Download MP3 Lagu 'Bon Bon Chocolat' Everglow, Simak Lirik Bon Bon Chocolat dan Video Klipnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - berikut, cara unduh atau download MP3 lagu Everglow Berjudul Bon Bon Chocolat, simak lirik Bon Bon Chocolat dan video klipnya.

Lagu Bon bon chocolat yang dinyanyikan oleh Everglow dirilis pada tanggal 18 Maret 2019.

Lagu ini merupakan salah satu lagu dalam mini album yang berjudul Arrival of Everglow.

Bon bon chocolat adalah lagu bergenre pop yang dibawakan Everglow.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube Stone Music Entertaiment pada tanggal 18 Maret 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube Stone Music Entertaiment telah ditonton sebanyak 39 juta kali.

Berikut lirik lagu Bon Bon Chocolat

Na na na nana na na na nana

nanana nanana

everglow

na na na nana na na na nana

nanana nanana



you oraesdongan ungkeuryeossdeon

eokkael pyeogo ireonabwa

oh neoreul gadwo sumeo issdeon

changteulbakke segyelbwa

ah sae hayahge muldeun kaenbeoseue

ah mujigae kkum neoreul geuryeobollae



jamdeureossdeon kkumeul kkaewo bol charye

nuni busin naldeureul gidaehae

neul kkum kkwowassdeon neoreul geuryeobwa

neodo mollassdeon neol maju hage doeneun time



i sunganeul gidarin

simjangui kungkung tteollimeul

deo keuge oechyeo say

junbiga dwaesseo junbiga dwaesseo

everything everything

you gotta want my everything

everything everything

you gotta want my everything

jamdeun neol kkaeuneun bit

bon bon chocolat go up to the sky

nanana bon bon chocolat nanana



ginjanghaeya hal geoya got dadareul geugos

nega mandeul gijeok

jageun nalgaero da turn up

geuryeo wassjanha maeil bame

dalkomhan neoui kkumeul always



kkeuti eopsdeon teoneol kkeute sumgyeodun

neoreul wihan sesangeul gidaehae

deo nuni busin bicheul ttaraseo

deo nopi narabwa baby geuge neoya babe



i sunganeul gidarin

simjangui kungkung tteollimeul

deo keuge oechyeo say

junbiga dwaesseo junbiga dwaesseo

everything everything

you gotta want my everything

everything everything

you gotta want my everything

jamdeun neol kkaeuneun bit

bon bon chocolat go up to the sky

nanana bon bon chocolat nanana



neukkyeojini dalkomhan kkumcheoreom

deo areumdaun haessal ssodajil ttae

deo gakkawojil bichi deo tteugeowojil kkumi

hamkkehae together

gieokhae eonjena forever



nanana

i sunganeul gidarin

simjangui kungkung tteollimeul

deo keuge oechyeo say

junbiga dwaesseo junbiga dwaesseo

everything everything

you gotta want my everything

everything everything

you gotta want my everything

jamdeun neol kkaeuneun bit

bon bon chocolat go up to the sky

nanana bon bon chocolat nanana

nanana

Everglow adalah sebuah grup vokal perempuan Korea Selatan di bawah kontrak Yuehua Entertainment.