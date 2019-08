Jadwal Lengkap Liga Inggris Pekan Ini - Duel Panas Liverpool vs Arsenal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bigmatch Liverpool vs Arsenal memanaskan Liga Inggris akhir pekan ini.

Laga tersebut digelar di Anfield, Sabtu (24/8/2019) mulai pukul 23.30 WIB.

Pada hari yang sama, ada enam pertandingan lain yang dimainkan.

Dibuka dengan Aston Villa vs Everton di Villa Park, Sabtu (24/8/2019) pukul 02.00 WIB.

Kemudian disusul laga Norwich vs Chelsea pada pukul 18.30 WIB.

Sebelum Liverpool vs Arsenal, ada empat pertandingan yang dimainkan pada pukul 21.00 WIB.

Keempat laga itu adalah Brighton vs Southampton, Manchester United vs Crystal Palace, Sheffield United vs Leicester City, dan Watford vs West Ham United.

Sementara itu, juara bertahan Manchester City akan bertandang ke kandang Bournemouth, Minggu (25/8/2019) pukul 20.00 WIB.

Total ada 10 pertandingan yang akan dimainkan pada pekan ketiga Premier League musim 2019-2020.

• Berita Liverpool Terbaru, Liverpool vs Arsenal Live TVRI Sabtu 24 Agustus 2019 Pukul 23.30 WIB

• Berita Liverpool Terbaru, Ini Kata Moh Salah Soal Penerapan VAR di Liga Inggris: Lihat Saja Nanti!