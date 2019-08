Weekend Ini, Delightful Theme Dinner Radisson Suguhkan Makassar Night dan Manadonese Cuisine 

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Hotel Radisson Lampung Kedaton menghadirkan beragam kuliner citarasa Indonesia dan mancanegara dalam Delightful Theme Dinner.

Delightful Theme Dinner ini dapat dinikmati tamu hotel setiap Jumat dan Sabtu malam, pukul 18.30 - 21.30 WIB dengan varian menu yang berbeda-beda di restoran Hotel Radisson Lampung Kedaton.

Public Relations & Sales and Marketing Coordinator Hotel Radisson Lampung Kedaton Veronika Srikandi mengatakan, akhir pekan ini Hotel Radisson Lampung Kedaton menghadirkan menu-menu Nusantara dalam Makassar Night (Jumat) dan Manadonese Cuisine (Sabtu).

"Khusus di bulan Agustus dalam rangka memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia, Hotel Radisson Lampung Kedaton mengangkat tema dari seluruh provinsi di Indonesia. Seperti pada Jumat dan Sabtu ini temanya Makassar Night dan Manadonese Cuisine," jelasnya, Jumat (23/8/2019).

Veronika menambahkan, hidangan yang disajikan pun sangat istimewa seperti Mie Kering Makassar, Soup Konro Makassar, Coto Makassar, Ayam Woku Belanga, Mie Goreng Dabu-Dabu, Lumpia Cakalang, Bubur Manado dan masih banyak lagi.

Hanya dengan Rp 200 ribu per orangnya, tamu dapat menikmati seluruh hidangan yang disajikan sepuasnya tanpa takut kehabisan.

"Dijamin tamu akan dimanjakan oleh cita rasa nusantara yang khas dan khususnya kali ini berasal dari Pulau Sulawesi," imbuhnya.

Lebih lanjut Veronika mengatakan, selain mengangkat menu-menu nusantara, Delightful Theme Dinner Hotel Radisson Lampung Kedaton juga menghadirkan kuliner dengan tema yang berbeda-beda setiap minggunya seperti All Around the World, Japanese, Korean, Malaysian, Vietnamese, Western dan lain-lain.

Tamu juga bisa menikmati paket Delightful Sunday Brunch di hari minggu seharga Rp 200 ribu per orang bersama keluarga tecinta dan orang-orang terdekat pukul 12.00 - 15.00 WIB.

Bukan hanya dapat menikmati brunch dengan sistem all you can eat, Hotel Radisson Lampung Kedaton juga memberikan fasilitas free berenang per orang untuk 1 paket Delightful Sunday Brunch.

"Maka dari itu tunggu apalagi, tamu bisa langsung booking untuk promo Delightful Theme Dinner atau Delightful Sunday Brunch di 0721 8015592 atau bisa langsung datang ke Hotel Radisson Lampung Kedaton di Jalan Teuku Umar No. 1 Kedaton, Bandar Lampung," pungkas dia.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)