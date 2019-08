Lihat Foto Seksi Irish Bella & Ammar Zoni, Penggemar di Aish TV Berkomentar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Beberapa waktu lalu, Irish Bella menjadi sorotan lantaran unggahannya di akun Instagram pribadinya.

Ibel, sapaan akrab Irish Bella, mengunggah foto bersama sang suami Ammar Zoni di kolam renang.

Hanya mengenakan pakaian renang, foto Irish Bella mendapat tanggapan beragam dari para penggemarnya, termasuk dari pengikutnya di kanal YouTube Aish TV.

Baru-baru ini, Ammar Zoni dan Irish Bella memamerkan kemesraannya di kolam renang via postingan instagramnya.

Dalam postingan itu, Ammar Zoni tanpa memakai baju, sedangkan Irish Bella memakai baju renang cukup seksi.

Mereka berpose mesra. Irish Bella memeluk Ammar Zoni dari belakang.

Senyum kebahagiaan pun terpancar dari kedua pasangan itu.

Apalagi ada pemandangan indah di belakang mereka.

"Creating a Relationship Goal is always looking at a different perspective in the real meaning of Love (emoji)#aislovestory #aishavetwins

.

.

In Collaboration @lombokfriendly , @selongselo," tulis Irish Bella dalam keterangan foto unggahannya.

Sayangnya, postingan itu dapat tanggapan miring dari sejumlah netizen.

Mereka malah mengingatkan rencana Ammar dan Ibel berhijrah.