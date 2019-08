LINK LIVE STREAMING Liga Inggris Liverpool vs Arsenal Sabtu 24 Agustus 2019, Prediksi Susunan Pemain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siaran langsung atau live TVRI dan live streaming TVRI akan menayangkan laga Liverpool vs Arsenal dalam laga Liga Inggris pada Sabtu, 24 Agustus 2019.

Pertarungan Liverpool vs Arsenal dalam laga Liga Inggris akan berlangsung di Stadion Anfield mulai pukul 23.30 WIB.

Pertandingan tersebut dapat disaksikan melalui live TVRI dan live streaming TVRI

Tautan atau link live streaming TVRI Liverpool vs Arsenal dapat dilihat pada akhir artikel ini.

Kick off The Reds vs The Gunners dimulai pukul 23.30 WIB.

Bentrokan Liverpool vs Arsenal akan terhampar di Anfield pada Sabtu (24/8/2019).

Pencinta sepak bola Indonesia dapat menyaksikan pertemuan raksasa Merseyside dan London lewat layar kaca TVRI.

Pertandingan dijamin seru karena menyuguhkan pertarungan dua penguasa klasemen.

The Reds dan The Gunners berada di papan atas tabel dengan sama-sama mengoleksi enam poin.

Dalam berita Liverpool terbaru, dua trio maut lini depan akan menghiasi duel antara Liverpool kontra Arsenal di Liga Inggris malam ini.

Pekan ketiga Liga Inggris 2019-2020 akan mempertemukan Liverpool kontra Arsenal.

Laga nanti akan dihelat di kandang Liverpool, Stadion Anfield, Sabtu (24/8/2019), mulai pukul 23.30 WIB.

Pertandingan ini jadi sangat penting dan penuh makna mengingat kedua tim saat ini masih menguasai klasemen.

Liverpool dan Arsenal ada di peringat pertama dan kedua, hanya mereka yang hingga saat ini memiliki poin sempurna dari dua laga.