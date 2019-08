Lirik Lagu ICY ITZY dan Terjemahan Bahasa Indonesianya, Kamu Juga Bisa Tonton Video Klip ICY

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu ICY ITZY dan terjemahan bahasa Indonesianya.

Itzy akhirnya kembali ke dunia hiburan alias comeback pada bulan Juli 2019.

Itzy comeback dengan merilis mini album mereka yang berisikan lima lagu dan lagu andalan mereka ICY.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube jypentertainment pada tanggal 28 Juli 2019.

Kamu dapat membaca lirik lagu ICY ITZY dan terjemahan bahasa Indonesianya pada artikel dibawah ini.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube jypentertainment telah ditonton sebanyak 75 juta kali.

Mengambil lokasi di jalanan Kota Los Angeles, Icy ditulis oleh sendiri oleh Ceo jyp Entertainment, Park Jin Young.

Berikut lirik lagu ICY ITZY

Hey! Hey! Hey! Yo!

Woah, beep beep

Hey, hey, hey, hey, hey, hey

I see that I’m icy

(Go rising above)

I see that I’m icy

Chagabge boyeodo eotteohke kulhan nanika

Nunchil bol maeumeopseo oh, oh, oh

Come on

Dangdanghage let it go (Here we go)

Gilgeorireul nubigo (on a roll)

Background music kkalyeo

Bomb, bomb, bomb, bomb

