Sama-sama Berkarier di Amerika Serikat, Komentar Cinta Laura tentang Agnez Mo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sama-sama Berkarier di Amerika, Komentar Cinta Laura tentang Agnez Mo.

Cinta Laura Kiehl mengungkapkan perasaannya saat disinggung bahwa Agnez Mo kini masih menjalani karier di Amerika Serikat.

Hal itu diungkapkan Cinta Laura saat menjadi bintang tamu episode #DrinkswithBoy yang diunggah channel 'Boy William' pada Jumat (23/8/2019).

Boy William bertanya bagaimana pendapat Cinta Laura soal Agnez Mo yang saat ini masih di Amerika Serikat sedangkan artis berdarah Indonesia Jerman itu kembali ke Indonesia.

"These two girls from Indonesia right now yeah and these try make it in States, ibarat kata (Ada dua perempuan dari Indonesia sekerang dan melakukan hal yang sama di Amerika-red)," tanya Boy William.

"You came back here and Agnez is still there, just like you guys both make it (Kamu datang kembali di sini dan Agnez masih di sana, kalian berdua di Amerika melakukan hal yang sama-red)," tanya Boy William lagi.

Namun, Cinta Laura justru mengatakan dirinya menyukai Agnez Mo.

"Yeah she is awesome and i love her (Ya, dia luar biasa dan aku menyukainya-red)," jawab Cinta Laura.

Lalu, Boy William bertanya bagaimana pendapat Cinta Laura atas kehidupan Agnez Mo di Amerika Serikat.

"How is she doing there like from female to female who's doing same thing super big name in Indonesia, how is she doing (bagaimana dengan apa yang dilakukan di sana dari pandangan seorang wanita pada seorang wanita yang melakukan hal sama. Memiliki nama super besar di Indonesia, bagaimana tentang apa yang dilakukannya sekarang?-red)," tanya Boy.