Download Drama Korea Class of Lies via Smarthpone Subtitle Bahasa Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat penggemar Yoon Kyun Sang dalam drama Korea Class of Lies, yuk simak sinopsis dan download drama Korea Class of Lies.

Bagaimanakah sinopsis drama Korea Class of Lies?

Class of Lies adalah sebuah drama televisi Korea Selatan yang dibintangi oleh Yoon Kyun Sang, Gaem Sae Rok dan Choi Yu Hwa.

Drama ini ditayangkan setiap hari Rabu dan Kamis di saluran OCN.

Episode perdana mengudara pada 17 Juli 2019.

Drama ini juga dikenal dengan judul Mr. Temporary atau Undercover Teacher.

Class of Lies disutradari oleh Sung Yong Il.

Sedangkan skenarionya ditulis oleh Jang Hong Cheol.

Class of Lies tayang di stasiun TV OCN setiap Rabu dan Kamis pukul 23.00 waktu setempat.

Drama ini tayang menggantikan Save Me 2 dan diikuti dengan drama The Running Mates: Human Right yang dijadwalkan tayang September 2019.