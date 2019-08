Download Lagu TWICE Berjudul Dance The Night Away, Gudang Lagu Korea Lengkap Lirik dan Video Klip

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - berikut, cara unduh atau download MP3 lagu TWICE berjudul Dance The Night Away.

Dance the Night Away adalah lagu yang dinyanyikan oleh girl grup Korea Selatan Twice.

Album ini dirilis oleh JYP Entertainment pada tanggal 9 Juli 2018.

Lagu ini sebagai singel utama dari album Summer Nights.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube jypentertainment pada 9 Juli 2018.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube jypentertainment telah ditonton sebanyak 190 juta kali.

Berikut lirik Dance The Night Away

Lalalalalalala

Lalalalalalala

Lalalalalalala