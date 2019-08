Persija vs Badak Lampung Minggu 1 September 2019, Terima Kasih Yamashita! Bek Jepang Resmi Dilepas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berita Perseru Badak Lampung terbaru, skuat Laskar Saburai akan kembali menjalani laga lanjutan Liga 1 2019 awal bulan depan.

Persija Jakarta vs Perseru Badak Lampung akan menjadi laga tandang TA Mushafry dkk di pekan ke-17 Liga 1 2019.

Kick off Persija vs Badak Lampung akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno mulai pukul 15.30 WIB.

Jelang laga kedua tim, kabar mengejutkan datang dari kubu tim tamu.

Pascabertarung menghadapi Persib Bandung akhir pekan kemarin di Stadion Sumpah Pemuda, Perseru Badak Lampung secara resmi melepas salah seorang pemain asingnya.

Melalui akun Instagram resmi klub, @badaklampungfc, manajemen mengumumkan melepas pemain belakangnya, Kunihiro Yamashita.

"Terima kasih @kunihiroyamashita , kontribusi mu bagi BLFC tidak akan kami lupakan! Wishing you a new journey of success in the new page of your life," bunyi keterangan foto yang diunggah.

Dengan demikian, laga melawan Persib kemarin menjadi pertandingan terakhir pemain asal Jepang tersebut berseragam Badak Lampung.

Kunihiro Yamashita mencatatkan 12 kali penampilan selama berseragam Perseru Badak Lampung, dari 15 laga yang telah dijalani skuat Laskar Saburai.

Pemain berusia 33 tahun tersebut sempat menepi di beberapa pertandingan karena cedera ankle kaki.